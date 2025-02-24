«Команда больше живая, чем мертвая»: найдет ли «Сокол» спонсоров до старта сезона

Вчера «Сокол» уступил в Казани кировскому «Динамо». Однако команда Евгения Варламова сыграла хорошо с учетом того, что гости приехали в статусе фаворита. Для казанцев есть и другая позитивная сторона - команда активно ищет новых спонсоров, а объявление о ее продаже уже снято. Как «Сокол» готовится к сезону - в репортаже «ТИ-Спорта».





Фото: социальные сети "Сокола"

Неплохо держались против действующего чемпиона

«Сокол» в матче с кировским «Динамо» (0:2) показал себя достаточно неплохо. Команда Евгения Варламова показывала качественный высокий прессинг. Дело доходило до того, что «Динамо» первую половину тайма практически не могло выйти со своей половины поля.

Но результата это не дало. Хозяева поля хоть и контролировали большую часть игры, кировчане нашли моменты и реализовали их. Здесь надо понимать, что «Динамо» - действующий чемпион группы 4 Второй лиги Б. А во-вторых, «Сокол» начнет сезон примерно в середине апреля, а кировчане – на месяц раньше. Соответственно, «Динамо» было в лучшей форме и готовилось дольше, нежели казанцы.

Сам Варламов после матча подтверждал, что команда отыграла неплохо и показала все то, что отрабатывала на тренировках в последние полтора месяца.

«Этот контрольный матч, можно сказать, был как экзамен для всей команды. И мы его выдержали. Я считаю, что то, над чем мы работали полтора месяца, в этой игре и показали», - сказал тренер корреспонденту «ТИ-Спорта».

Фото: социальные сети "Сокола"

Огрехи все же присутствуют

Тем не менее, косяки в игре команды все же есть. Как мы сказали выше, «Сокол» контролировал ход игры как минимум в первом тайме. Но проблема в том, что этот контроль ничего не дал.

Прежде всего были проблемы с реализацией. Казанцы нанесли достаточно ударов и в целом разыгрывали много комбинаций у ворот «Динамо». Но мяч то летел выше, то мимо, то попадал в соперников. Варламов, к слову, рассказал, что именно плохая реализация не позволила «Соколу» забрать победу.

«Хорошие выходы были и подходы к чужой штрафной. Не доводили до удара, если били по воротам, то блокировали. Много ударов соперник блокировал. Здесь есть над чем работать», - прокомментировал наставник.

К тому же во втором тайме достаточно сильно снизилась динамика. Да, казанцы по-прежнему высоко встречали оппонента и шли в атаку, но делали это медленнее и менее качественно. Тут причина в заменах. На поле появились молодые игроки, на днях игравшие за любительский клуб из Казани «Динамо». Как объяснял тренер «Сокола», им не хватило выносливости для игры не таком уровне.

«Футболисты, которые вышли на замену, играли вчера, играли сегодня за футбольный клуб «Динамо», который с нами в сотрудничестве, поэтому здесь повышена утомляемость футболистов, все-таки еще не готовы под такой темп игроки, которые вышли на замену. Поэтому и получилась неслаженность в обороне и плохие взаимодействия в атаке», - поведал Варламов.

Да, «Сокол» - боеспособная команда и спокойно может биться во Второй лиге. Но до борьбы за высокие места пока далеко, как показал вчерашний матч. Когда команда улучшит свою реализацию и в целом станет держать темп дольше, то тогда уже сможет претендовать на медали.

Фото: социальные сети "Сокола"

Проблемы с финансированием сошли на нет?

Ранее мы уже рассказывали о финансовых проблемах «Сокола». Дело было в том, что спонсор клуба не мог потянуть все затраты команды. Дело дошло до того, что на сайте Avito выложили объявление о продаже команды.

«Чтобы спасти клуб, руководство «Сокола» приняло оперативное решение как можно быстрее найти для команды нового спонсора. Поэтому, собственно, и было выложено объявление на Avito. Счет сейчас идет даже не на недели, а на дни, поэтому хороши все средства», – заявили корреспонденту «ТИ-Спорта» работники пресс-службы «Сокола».

Но несмотря на скептические ожидания, дела у команды пошли лучше. Так, недавно объявление о продаже было снято. Также, по информации СМИ, команда активно занимается поисками нового спонсора. Это подтвердил и Варламов, указав, что команду не стоит списывать со счетов.

«В процессе, работаем, да. То есть у нас есть потенциальные спонсоры, владельцы клуба. Но это все пока на стадии юридических моментов. Поэтому команда больше живая, чем мертвая», - заявил тренер.

До начала сезона у команды, повторимся, чуть больше месяца. «Сокол» вполне может найти себе спонсора к этому моменту.

Фото на анонсе: социальные сети "Сокола"