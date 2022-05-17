Команда АО «Транснефть — Прикамье» приняла участие в Казанском марафоне

Команда АО «Транснефть — Прикамье» приняла участие в ежегодном Казанском марафоне. 14 и 15 мая представители Альметьевского, Казанского, Ромашкинского и Пермского районных нефтепроводных управлений (РНУ) и аппарата управления, а также члены их семей стали участниками забега на различные дистанции — всего более 40 человек.

Основная часть спортсменов впервые участвовала в забегах на 10 и 21,1 километра и получили свои первые медали финишеров. Марафонскую дистанцию в 42,2 километра преодолел Ренат Латфуллин из Альметьевского РНУ. Самый молодой участник команды Данис (12 лет), представитель семьи Лотфуллиных, пробежал дистанцию в 3 километра за 15 минут. Самым опытным бегуном команды стал 65-летний Мансур Ахмадиев, показавший прекрасную спортивную форму.

Фото: © Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

В дивизионе А корпоративного зачета Казанского марафона-2022 приняли участие семь команд, среди которых по количеству набранных баллов АО «Транснефть — Прикамье» заняло третье место.

Всего на четырех дистанциях марафона стартовали около 12 тыс. бегунов из 81 региона страны. Каждый участник соревнования получил стартовый номер с чипом хронометража, фирменную футболку, а пробежавшие всю дистанцию — памятную медаль на финише.

Казанский марафон — один из старейших марафонов страны. Впервые он состоялся в 1974 году. Марафон проводится по четырем дистанциям: забеги на 3 и 10 километров, а также забеги на марафонскую дистанцию 42,2 километра и полумарафонскую — 21,1 километра.