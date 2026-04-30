Экономист Колташов допустил снижение цен на нефть после текущего роста

Экономист Василий Колташов заявил «Татар-информу», что текущее повышение цен на нефть носит ситуативный характер, однако в дальнейшем котировки могут вновь снизиться до уровня 90–95 долларов за баррель.

«Повышение цен на нефть сейчас действует как стрессовый инструмент. Не надо думать, что цены на нефть обязательно будут расти в течение ближайших недель или месяцев. Очень может получиться так, что цены на нефть упадут в ближайшее время. Снова до тех же величин, то есть до района 90-95 долларов за баррель», – сказал Колташов.

Текущее повышение связано с геополитическими факторами и действиями США, отметил эксперт.