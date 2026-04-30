Нефть резко подорожала: Brent превысила 123 доллара на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть продолжают расти на фоне обострения геополитической ситуации: котировки Brent и WTI уверенно прибавляют после срыва переговоров между США и Ираном. О том, как будут меняться цены на нефть и как это повлияет на стоимость бензина, рассказали опрошенные «Татар-информом» эксперты.





Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 8:02 мск торговались по 123,86 доллара за баррель – это на 5,83 доллара выше уровня закрытия предыдущей сессии. Днем ранее котировки выросли на 6,77 доллара и достигли 118,03 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».

Контракты на нефть WTI с поставкой в июне на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 2,5 доллара – до 109,38 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии рост составил 6,95 доллара, до 106,88 доллара за баррель.

Динамика нефтяного рынка по-прежнему определяется ситуацией на Ближнем Востоке: попытки урегулировать конфликт между США и Ираном зашли в тупик.

Повышение цен на нефть нужно связывать с действиями Соединенных Штатов. Действия эти стали более жесткими в отношении блокады Ирана – фактические блокады Ормузского пролива и Персидского залива, где американское присутствие практически не прослеживается. Таким мнением с «Татар-информом» поделился директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

«Эту блокаду, в свою очередь, необходимо понимать в контексте того, что говорит и делает Европейский Союз. Еврократия и, в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц недавно заявляли о том, что они увеличили производство оружия и боеприпасов. Они дают понять, что не будут они так много оружия покупать у Соединенных Штатов. И это для Трампа принципиальный вопрос», – заявил эксперт.

Он объяснил, что поэтому американцы давят на европейцев – чтобы те выполняли американскую волю и давали загрузку американской военной промышленности, способствуя сохранению ситуации в американской экономике.

«Плюс быстрое разрушение европейской экономики мирного типа во всех странах ЕС. Это выгодно Соединенным Штатам, поскольку если такой шторм пронесется быстро и разрушения будут осуществлены быстро, то американская промышленность, которая может опереться на правительство США и лучшую ресурсную ситуацию в США, выживет, а европейцы «погибнут», и это будет хорошо с точки зрения конкурентоспособности», – уточнил Колташов.

Разрушение европейской промышленности также выгодно Китаю, Индии, Бразилии, новым поднимающимся промышленным центрам. Эксперт отметил, что это выгодно и для России, хотя для России был исторически предпочтителен другой вариант – симбиоз, от которого отказались именно западные политики.

«Повышение цен на нефть сейчас действует как стрессовый инструмент. Не надо думать, что цены на нефть обязательно будут расти в течение ближайших недель или месяцев. Очень может получиться так, что цены на нефть упадут в ближайшее время – снова до тех же величин, до района 90-95 долларов за баррель», – добавил эксперт.

Российская нефть, по словам Колташова, сейчас торгуется на 10-15 долларов дороже, чем нефть марки Brent.

«В этой ситуации мировая экономика, сокращаясь, находится в кризисе, и это будет действовать также на рынок нефти и будет тянуть его вниз. Это первый фактор. Второй фактор – американцы могут ослаблять свою блокаду. Они могут достичь какого-то соглашения с Ираном, с Китаем, с Индией, и это также отразится на ценах на нефть», – заключил экономист.

Цены в России назначают торговцы бензином. Все, что касается движений нефти, является поводом для того, чтобы повышать внутренние цены. Об этом в комментарии «Татар-информу» заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Прямой экономической связи нет, есть очень косвенная. Самое главное, что внутренний рынок занимают торговцы с монопольными позициями, и они диктуют свои цены. Они ссылаются на разные поводы и повышают свои цены. Независимо от того, упадут или поднимутся цены, наши цены внутри страны будут расти. Они будут ссылаться на посевную, на летние отпуска, на неурядицы до тех пор, пока на это не будут обращать внимание антимонопольные ведомства», – рассказал эксперт.

По словам Беляева, это касается и цен на бензин в России.

«Что касается цен на внешнем рынке, это иная история. Надо различать контрактные цены и так называемые «бумажные» цены. Это цены биржевые, которые являются результатом игры или способом хеджирования от возможного скачка цен. Но эти цены не обязательно связаны с реальной покупкой нефти. Это право, но не обязанность выполнить сделку. Это защитный инструмент, и не значит, что сделки будут совершаться по этим ценам», – добавил он.

Если эти цены растут, это свидетельствует о тенденции к удорожанию, но это не значит, что нефть подорожает. Большая часть нефти поставляется по контрактам, где другая цена и где есть скидки, пояснил Беляев.

«На экономике это отражается так: контрактные цены не меняются, если контракт был заключен раньше. Следующие контракты могут заключаться по повышенным ценам, и это дает некоторый выигрыш. Но это не означает значительную прибыль, которая решит все проблемы», – сказал экономист.

Самое главное, по его словам, – разделять внешние цены и внутренний рынок. Внутренние цены диктуются продавцами бензина. Они повышают цены, ссылаясь на разные причины.

«Цены будут расти», – заключил Беляев.