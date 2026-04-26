Колосков: «Изменения в правилах для болельщиков носят технический характер»

Изменения в правилах поведения болельщиков на футбольных стадионах не носят принципиального характера. Такое мнение «ТАСС» высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило ряд поправок к действующим с 2014 года правилам. В частности, введена обязанность предоставлять транспортное средство для осмотра. Также запрещено использовать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности, если они не предназначены для маломобильных граждан.

Под запрет попали и беспилотники, за исключением случаев, когда их использование согласовано с организаторами.

Кроме того, в правилах отдельно закрепили запрет для болельщиков забираться на ограждения, парапеты, осветительные конструкции, мачты, несущие элементы и деревья на территории проведения официальных соревнований.

Колосков отметил, что эти изменения в основном касаются технических уточнений и направлены на обеспечение безопасности зрителей. По его оценке, базовые принципы поведения болельщиков остаются прежними и не отличаются от правил, действующих в других общественных местах, поэтому их соблюдение не должно вызывать сложностей.