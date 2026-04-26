Болельщикам запретили приносить баннеры, противоречащие традиционным ценностям

Правительство России утвердило изменения в правила поведения зрителей на спортивных соревнованиях. Согласно документу, с которым ознакомился ТАСС, баннеры и другие средства поддержки на стадионах не должны содержать надписей или изображений, противоречащих традиционным ценностям.

В обновленных требованиях уточняется, что любые надписи и изображения на баннерах должны соответствовать этим нормам.

Также расширен перечень ограничений: если раньше запрещалось оскорблять честь и достоинство участников, зрителей и организаторов соревнований, то теперь под запрет попадают и материалы, которые потенциально могут быть восприняты как оскорбительные для физических лиц или наносящие ущерб деловой репутации юридических лиц.

Кроме того, расширено общее правило, запрещающее унижение достоинства. Теперь оно распространяется не только на признаки пола, расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии, но и на принадлежность к любой социальной группе.

Как и ранее, баннеры и флаги не должны пропагандировать насилие или агрессию. Под запретом остаются нацистская символика и сходные с ней изображения, а также материалы политического, экстремистского, провокационного или рекламного характера. Не допускаются оскорбления, нецензурная лексика и непристойные изображения.