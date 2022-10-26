Колонны людей с флагами вышли на улицы Нижнекамска, провожая мобилизованных — видео

Все кадеты и студенты ссузов Нижнекамска выстроились на проспекте Химиков, провожая мобилизованных земляков. В общей сложности с государственными флагами России и Татарстана нижнекамцев в боевой путь провожали около 1 тыс. человек, уточнили «Татар-информу» в администрации района.

Сегодня на сборы в Казанское танковое училище из Нижнекамского района отправился четвертый состав мобилизованных граждан — всего около 140 человек. Проводы военнослужащих прошли возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр».

Советник Главы Нижнекамского муниципального района Григорий Китанов, обращаясь к бойцам, отметил, что российский народ никогда не стоял на коленях.

«И сегодня ни у кого не получится поставить нас на колени. От имени старшего поколения я желаю вам, ребята, чтобы вы показали и мужество, и стойкость, и командный дух. И чтобы вернулись с Победой живыми и здоровыми», — произнес он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамский ансамбль «Вольные распевы» проводил своего солиста на сборный пункт в Казань.