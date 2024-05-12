Колонка садовода: как спасти растения в майские холода?

В апреле стояла жаркая погода, в конце месяца было плюс 28, и плодовые деревья и кустарники, обманутые таким теплом, зацвели. Но ударил мороз, выпал снег

Фото: © Аделина Шарипова / «Татар-информ»

Самый холодный май за последние много лет

Случилось то, чего ждали, но так не хотели: самый холодный май за последние много лет. В апреле стояла жаркая погода, в конце месяца было плюс 28, и плодовые деревья и кустарники, обманутые таким теплом, зацвели. Зацвели ранние вишни, сливы, смородина, крыжовник, жимолость — и все в таком обилии! Деревья стояли белыми, как невесты. Но ударил мороз (местами заморозки были до минус 8), подул сильный северный ветер, который начал сдувать лепестки с цветов, выпал снег. Трава, цветы и, самое главное, весь цвет на плодовых деревьях в некоторых местах были усыпаны снегом.

Что будет в результате? К сожалению, нам нечем обрадовать читателей. Все, что цвело, скорее всего, сбросит цвет, поскольку погибли генеративные почки, цветы, которые не успели завязать завязь. Это значит, что ни слив, ни ранней вишни, ни ранних груш в этом году, скорее всего, не будет. Скорее всего, потеряют в урожае ранние яблони, которые тоже начали подцветать. Очень надеюсь, что сохранятся средние и поздние яблоки, но не факт. Может быть, что смородина выдержит такой заморозок, но тоже необязательно, поскольку низкие ночные температуры держались очень долго, несколько дней подряд.

Скорее всего, потеряют в урожае ранние яблони, которые тоже начали подцветать. Очень надеюсь, что сохранятся средние и поздние яблоки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если мы посмотрим на садовые или самые обычные дикоросные деревья, мы увидим, что листва приобрела нехарактерный для этого времени оттенок — пожелтела или покраснела. Это говорит о том, что в листьях разрушились хлорофилловые зерна, то есть то, что кормит деревья и кустарники, помогая им усваивать солнечный свет, воду и углекислый газ. Таким образом, сейчас разрушена система питания деревьев. Это очень тяжелое состояние для всех растений, сейчас они пребывают в глубоком анабиозе.

Самое неприятное именно в том, что холода были продолжительными. В агрономии есть такие понятия, как морозостойкость и зимостойкость, это про однократное и длительное воздействие холодом. Многие деревья и кустарники выдерживают мороз, если это кратковременное воздействие. Но если низкие температуры устойчивы, то деревья и кустарники уже не выдерживают такое напряжение.

Может быть, что смородина выдержит такой заморозок, но тоже необязательно, поскольку низкие ночные температуры держались очень долго, несколько дней подряд Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рекомендации: анализ прогноза погоды, антистресс, укрывной материал

Какие здесь могут быть рекомендации? Конечно, сейчас эти советы запоздали, но, надеюсь, они пригодятся вам в следующий раз.

Для начала повторим прописную истину: нужно следить за прогнозом погоды и правильно его понимать. Если он обещает, скажем, минус 1 ночью, то в некоторых местах, особенно в пониженных или сильно продуваемых, температура может быть еще ниже.

Во-вторых, можно провести обработку растений антистрессовым препаратом типа «Эпина», «Циркона» и других. Их сейчас очень много, они доступны и продаются в любом садовом центре. Надо развести их по инструкции и обработать из мелкого пульверизатора по вегетативной массе. Тогда растение внутренне «приготовится» к понижению температуры.

Если вы предполагаете, что в ночь ожидается температура ниже нуля, все растения, особенно молодые, только что начавшие вегетацию, нужно по возможности укрыть укрывным материалом. И закрепить его, чтобы не сдуло порывами ветра. Укрывной материал даже в один слой существенно сдерживает понижение температур — примерно до пяти градусов. То есть если на почве минус 5, то под укрытием ноль или даже плюс, и у растений есть шанс не замерзнуть.

Укрывной материал даже в один слой существенно сдерживает понижение температур — примерно до 5 градусов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если при этом прогнозируется еще и дождь, желательно хотя бы частично изолировать укрывной материал полиэтиленовой пленкой. В промокшем состоянии он температуру уже не сдерживает.

Если вы держите свою рассаду в теплице и надеетесь, что это убережет ее от морозов, то это не всегда так. В теплицах все равно есть щели, и при сильных ночных ветрах и понижении температуры тепло из них уходит. При понижении температуры до минус 8, как было в этом мае, температура в теплицах, конечно, тоже была ниже нуля. Для любых пасленовых — томатов, перца, баклажана — такая температура губительна.

Так что даже поликарбонатные теплицы при такой погоде нужно отапливать. Если такой возможности нет, нужно укрыть растения укрывным материалом в два-три слоя прямо внутри теплицы. Опять же, предварительно обработав их антистрессовым препаратом.

На что мы можем рассчитывать в этом году, так это на овощные культуры. Берегите ту рассаду, какая у вас сохранилась, ухаживайте за ней, кормите, хольте, лелейте Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вся надежда на овощные культуры

Допустим, вы всё это сделали. Что нужно предпринять после ухода холодов, чтобы поддержать растения, дать им возможность адаптироваться и пройти шоковое состояние после низких ночных температур?

Во-первых, нужно еще раз обработать их любым антистрессом. Во-вторых, поскольку все желтое, то есть разрушились хлорофилловые зерна, нужно обязательно сделать подкормку. Препарат, которым вы будете подкармливать, должен содержать азот и микросоли. И желательно пролить растение теплой водой, потому что помимо листьев стресс перетерпели еще и корни.

Нужно обязательно сделать подкормку. И желательно пролить растение теплой водой, потому что помимо листьев стресс перетерпели еще и корни Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И когда после наступления тепла вы увидите, что растения встряхнулись, позеленели, пошли в рост, это будет означать, что температурный шок им удалось преодолеть.

На что мы можем рассчитывать в этом году, так это на овощные культуры. Берегите ту рассаду, какая у вас сохранилась, ухаживайте за ней, кормите, хольте, лелейте. Не торопитесь высаживать, потому что май ожидается ниже среднего уровня по теплу. Если и будете высаживать, то только под временное укрытие. Это если речь об открытом грунте. А в теплицу нужно высаживать, если вы можете ее отапливать, поддерживая ночные температуры на уровне выше плюс 18, дневные — выше плюс 24. Тогда ваши растения будут чувствовать себя комфортно.

Водянова Татьяна Юрьевна – руководитель Казанского клуба садоводов и цветоводов «Отрада», садовод-любитель.

Родилась в Казани. Окончила мехмат Казанского университета и Казанский сельскохозяйственный институт (ныне КГАУ) по кафедре плодоовощеводства.

По окончании КГУ работала в НИИ математики и механики имени Н. Г. Чеботарева, позже – в КСХИ на кафедре плодоовощеводства, главным агрономом АПК Казанской нефтебазы, в лаборатории микроклонирования растений ООО «Алчак» (1997-2005).

Занимается размножением картофеля, плодовых кустарников, тропических растений в домашней лаборатории.