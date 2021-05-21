Колокольный звон, уникальные фрески и музеи: члены клуба «Валдай» посетили Свияжск

Для участников клуба «Валдай» сегодня прошла экскурсия по Свияжску. Гости ознакомились с уникальными местами острова-града — Успенским собором, встретившим их колокольным звоном, а также рядом музеев.

Как рассказала исполнительный директор фонда «Возрождение» — заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, целью экскурсии стало отражение истории Свияжска через его основные достопримечательности.

«Свияжск — это православная жемчужина Татарстана. Конечно, за столь короткое время невозможно пройти все наши музейные площадки. Но мы смогли показать самое лучшее. В Свияжске это прежде всего Успенский собор и монастырь, который включен в ЮНЕСКО, его уникальные фрески. Мы постарались показать историю острова-града через музей истории Свияжска, музей Гражданской войны», — рассказала она корреспонденту ИА «Татар-информ».

Также участники форума посетили уникальный музей археологии дерева «Татарская слободка». По словам Ларионовой, таких музеев всего три, однако тот, что находится в Свияжске, считается лучшим, признанным ведущими международными экспертами ЮНЕСКО. «Таких видов консервации дерева, музеификации и подобных способов показа больше нет нигде», — добавила она.

В ходе экскурсии по музеям острова-града гости Татарстана смогли увидеть фрески XVI-XVII века, карту Московии XVI века, составленную английским путешественником Дженкинсоном, и бытовыми предметами жителей Свияжска, которые представлены в археологическом музее.

«В Свияжске сосредоточено большое культурное наследие, здесь отражены переломные моменты российской государственности. С большим удовольствием посмотрели все объекты экскурсионной программы. Это заслуживает самой большой оценки», — поделился мнением представитель Казахстана — директор центра прикладных исследований TALAP Рахим Ушакбаев.

Напомним, что в Казани 20–21 мая проходило заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Участники из 16 стран обсудили взаимоотношения и перспективы сотрудничества России со странами Центральной Азии.

Ранее делегация «Валдая» посетила древний город Болгар. Гости осмотрели исторический памятник «Болгарское городище», Белую мечеть и увидели самый большой в мире Коран.