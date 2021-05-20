Самый большой в мире Коран и древнее городище показали членам клуба «Валдай» в Болгаре

Посетить исторический памятник «Болгарское городище» удалось членам Международного дискуссионного клуба «Валдай». Участники форума познакомились с уникальным археологическим явлением и узнали о существовании древней цивилизации, которая главенствовала в среднем Поволжье и Приуралье в X-XV веках.

«С 2010 года Древний Болгар и Остров-град Свияжск находится в центре внимания и заботы фонда «Возрождение». Они являются центрами мусульманской и православной культуры, святынями народов Татарстана и Российской Федерации. А главная их особенность – это возрождение веры» - рассказала исполнительный директор фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова.

Площадь Болгара занимает более 400 га памятников архитектуры. Редкие предметы археологии, найденные на территории городища, рассказывают о жизни населения того времени, событиях и культуре.

Белая мечеть, известная уникальной исламской архитектурой, изысканными витражами и арабской вязью. Самый большой в мире Коран, весом в 0,5 тонны, обложка которого выполнена из малахитовой ткани, серебра и покрытая слоем золота. Музей болгарской цивилизации, ханский дворец и черная палата. Все это можно увидеть, посетив уникальный музей-заповедник Болгар.



«Республика Татарстан обладает бесценным культурным наследием, которое создавалось с усилием разных народов, на протяжении многих столетий. Оно совмещает в себе самые прекрасные достижения тюркского, славянского и финно-угорского миров, духовную силу христианства и ислама и других традиционных религий. Уникальный архитектурный и градостроительный ансамбль Татарстана привлекают внимание российской и мировой общественности, в их числе выдающиеся люди культуры нашей страны. Казанский Кремль, Болгарский историко-археологический комплекс, уникальные памятники Свияжска, исторические города Елабуга и Чистополь» - добавила Татьяна Ларионова.



Целями фонда «Возрождение» являются сохранение, восстановление и передача будущим поколениям ценнейших памятников истории, уникального зодчества и духовности. Проект получает поддержку и финансирование от Президента России. Также, колоссальную поддержку оказывает Президент Татарстана. Возрождение памятников стало общегосударственной задачей. Важнейшая общенациональная цель – это сохранение культурных памятников, которая должна быть достигнута с усилиями общества и государства.



«Казань является примером города успешного развития. Татарстан является важной частью России, где выделяется ее связь с огромным мусульманским тюркским миром. Важно понять, что центральная Азия является частью экономического, исторического и культурного пространства. Наша задача – вместе обустроить общее пространство для развития. Мы координируем в своей политике все, чтобы граждане жили лучше» - рассказал программный директор Международного Дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.



Фонд «Возрождение» был создан в феврале 2010 года Указом Президента РТ Минтимера Шаймиева. Его основной задачей стало восстановление исторического наследия в древнем городе Болгар и на острове-граде Свияжск.

В Казани сегодня открылось заседание Международного клуба «Валдай». Основная тема дискуссии — «Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира — совместный путь в будущее». В конференции принимают участие более 60 экспертов из 16 стран — России, Афганистана, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции и Эстонии. На открытии заседания выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

