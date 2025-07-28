Колобков назвал «фриками» людей, взорвавших петарды у гостиницы Грузии, где жили россияне

В Грузии против России протестуют не все, а только «фрики» и «маргиналы», и то это группа небольшая. Об этом заявил экс-министр спорта РФ олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков, чьи слова приводит NEWS.ru.

Ранее в Тбилиси неизвестные взорвали петарды у гостиницы с российскими фехтовальщиками. Позже демонстранты сожгли российский флаг. Также у Дворца спорта заметили группу людей, которые держали в руках антироссийские плакаты.

Колобков напомнил, что в Грузии протесты проходят уже на протяжении 30 лет постоянные протесты, и все проблемы участники подобных протестов связывают с Россией. При этом он выразил надежду на то, что придет время, и протестующие одумаются, станут вновь гостеприимными.

«К счастью, это всего лишь небольшая группа людей, неких фриков и маргиналов, которые так о себе заявляют. Я уверен, что это не позиция всей Грузии», — сказал Колобков.