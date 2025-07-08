«Человек привык к чаче»: Милонов ответил Басарии на высказывание о русских туристах

Фото: сайт партии «Единая Россия»

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал россиян не воспринимать всерьез слова директора Фонда кино Абхазии Александра Басарии о русских туристах.

Ранее Басария назвал российских туристов «угрозой нацбезопасности» Абхазии. По его словам, россияне, приезжающие по дешевым путевкам, не тратят деньги на экскурсии, вечеринки, рестораны, предпочитая «жить в своих маленьких анклавах». Еще он призвал местных отельеров прекратить сотрудничество с российскими туроператорами.

«Это не абхазская выходка, это мнение человека, привыкшего к абхазским винам или чаче. Я бы всерьез его слова не воспринимал, потому что меньше чем год назад мы видели попытки ряда спецслужб дестабилизировать ситуацию в Абхазии», – сказал парламентарий.

Милонов добавил, что слова об угрозе нацбезопасности со стороны российских туристов не соответствуют действительности.

«У меня много близких и родственников в Абхазии. Это все не соответствует действительности. Я надеюсь, что этот человек не подвержен такой агитации», – резюмировал собеседник агентства.