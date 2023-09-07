Коллекторское агентство из РТ оштрафовали за распространение в Сети порнофото должника

В Татарстане фирму по взысканию просроченной задолженности оштрафовали за действия своего сотрудника на 1,5 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, сотрудник агентства звонил одному из должников с абонентских номеров, не зарегистрированных за фирмой. Он пригрозил, если тот не вернет деньги, то распространит о нем сведения, порочащие его честь и достоинство, а также его семьи.

Коллектор под вымышленным именем создал аккаунт в «ВКонтакте» и, используя мессенджер «Telegram», изготовил и распространил фотоматериалы порнографического характера с личностью должника.

В связи с этим, фирма была привлечена к административной ответственности с наказанием в виде штрафа на общую сумму 1,5 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» также сообщал о том, что перед судом предстал работник коллекторского агентства, которого обвиняют в самоуправстве, клевете, а также незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов.

Как удалось выяснить, в марте 2022 года пенсионер из Казани взял микрозаем в размере 28 тысяч рублей со ставкой 365 процентов годовых, однако вернуть деньги не смог. После этого мужчине стали регулярно звонить из коллекторского агентства, требуя оплатить задолженность в сумме более 70 тысяч рублей.

Когда должник перестал отвечать на звонки, они начали поступать его супруге. Женщине угрожали применением насилия и распространением порочащей ее честь и достоинство информации.

После того как пенсионерка также прекратила отвечать по телефону, коллектор оправил знакомой женщины порнографические фотографии. На них с помощью графического редактора были нанесены фотография и подпись об оказании супругой должника интимных услуг. Позже аналогичные коллажи со своими лицами получили ее дети, друзья и знакомые.