В коллективах Нурлатского района началась вакцинация от кори

Фото: Сирень Самерханова

Сегодня рабочий день работников «Нурлат-информа» и «Нур радио» начался с вакцинации. Журналистам по роду своей деятельности приходится много контактировать с окружающими – они бывают как в детских учреждениях, так и в трудовых коллективах. Поэтому представители СМИ решили, что должны вакцинироваться, для чего и пригласили выездную врачебную бригаду к себе в редакцию.

Фельдшер поликлиники Нурлатской центральной районной больницы Елена Мазитова вначале провела опрос, проверила температуру, а желающие привиться подписали согласие на проведение данной процедуры.

Фото: Сирень Самерханова

По словам фельдшера, противопоказаниями могут быть непереносимость вакцины или ее компонентов, а также температура. Если же имеются антитела, то можно и не прививаться, но и их наличие не является противопоказанием.

«Узнать, есть ли у вас антитела, можно, сдав анализ крови. Если их мало, значит, лучше поставить прививку, чтобы не заболеть. Потому что в более старшем возрасте корь переносится тяжело», — сказала Елена Мазитова.

Как она отметила, чем человек старше, тем слабее антитела. А вакцина переносится очень легко, в редких случаях может подняться температура.

Фото: Сирень Самерханова

«Слышала о проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть у непривитых против кори. Мне скоро исполнится 65 лет. Думаю, нужно перестраховаться и вакцинироваться. Надо себя защищать вовремя, сегодня в мире столько разных вирусов и бактерий, о которых мы просто не знаем. Я доверяю специалистам», — сказала корреспондент районной газеты Дания Сибгатова.

По традиции к прививочной кампании журналистов присоединились и работники «Нур радио».

Фото: Сирень Самерханова

Как отметила начальник территориального отдела Роспотребнадзора Гузэль Ахметжанова, вакцина против кори в наличии имеется. С начала года ее получили 80 нурлатцев. Сделать прививку можно в кабинете поликлиники Нурлатской ЦРБ или вызвать бригаду медиков в коллектив.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в школах и на предприятиях Нурлатского района ввели фильтр из-за кори.

Фото: Сирень Самерханова