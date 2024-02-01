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В школах и на предприятиях Нурлатского района ввели фильтр из-за кори
В Нурлатском районе зарегистрировано 8 случаев кори, еще один — под вопросом. Теперь в школы Нурлата и района попасть на занятия можно только пройдя фильтр.
По словам начальника территориального отдела Роспотребнадзора Гузэль Ахметжановой, эта мера необходима, чтобы не допустить в коллективы образовательных организаций людей с признаками заболевания.
«Организованы ежедневный утренний фильтр с осмотром кожных покровов у детей и термометрия с последующим документальным оформлением у взрослых, — уточнила санврач. — Лица с признаками инфекционных заболеваний не должны допускаться на рабочие места, а дети — в классы и группы детских садов».
Гузэль Ахметжанова подчеркнула, что те же меры должны приниматься в коллективах всех организаций и предприятий района.
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.
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