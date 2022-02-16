В XII Всероссийском сельском Сабантуе в Мордовии примут участие гости из 50 регионов РФ

Гости из 50 регионов России прибудут в этом году на XII Всероссийский сельский Сабантуй в Мордовию. Вопросам подготовки и проведения мероприятия, в том числе вопросам безопасности, необходимо уделить особое внимание. Об этом заявил глава Мордовии Артём Здунов на заседании оргкомитета по подготовке Сабантуя. В заседании, которое прошло накануне в Доме Республики, принял участие председатель национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«В Сабантуе примут участие гости из 50 регионов России, поэтому мы должны детально отработать все организационные моменты, включая вопросы безопасности, подготовки транспорта, гостиничной, коммунальной, телекоммуникационной инфраструктуры. И самое главное — это наполненность мероприятия, его содержание», — цитирует Здунова его пресс-служба.

На заседании обсудили планы предстоящей программы Сабантуя, которая будет включать выставку народных промыслов, дегустацию национальных блюд, соревнования по борьбе корэш, перетягивании каната, армрестлинге и другое.

Одним из самых традиционно ярких мероприятий Сабантуя должны стать конные скачки. В них планируется участие наездников из Мордовии, Пензы, Нижегородской области и Татарстана.

Василь Шайхразиев отметил, что каждый федеральный Сабантуй проводится при поддержке Республики Татарстан. «Мы всегда работаем как одна команда. Уверен, что все вместе мы сможем провести праздник на высоком уровне», — сказал он.

Всероссийский праздник плуга-2022 пройдет 1-2 июля на двух площадках в Мордовии. 1 июля в селе Лямбирь пройдет большой концерт творческих коллективов Мордовии и Татарстана. Основные мероприятия Сабантуя развернутся 2 июля в районе села Аксеново Лямбирского района Мордовии.

XI Всероссийский сельский Сабантуй проводился в Татарстане, в Муслюмове.

В 2023 году федеральный Сабантуй пройдет в Астраханской области.