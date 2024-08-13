Коллективы арского дворца школьников подарили бойцам СВО бензиновый генератор

Фото: из личного архива арского Дворца школьников, предоставлено Гульсиной Закиевой

Коллективы арского Дворца школьников собрали деньги, на которые купили бензиновый генератор для нужд бойцов специальной военной операции.

«Коллективы школ, детских садов, родители оказывают всяческую помощь. Каждый месяц перед отправкой гуманитарной помощи я обращаюсь к ним. Они никогда не отказывают. Помогают одеждой, продовольствием, деньгами. В этот раз я обратилась к коллективу арского Дворца школьников. Сотрудники собрали деньги. А Ильхамия Гилязиева написала родителям хореографического коллектива “Сөембикә гөлләре”. На собранные деньги купили бензиновый генератор», – рассказала методист районного управления образования Алия Файзрахманова.

Она также отметила, что помочь военным были рады как дети – участники коллективов дворца, так и их родители.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ Владимира Путина о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Позвонить татарстанцы могут и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал подготовлен при участии Гульсины Закиевой