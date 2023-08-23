Коллективу Набережночелнинского горсуда представили нового зампредседателя

Заместителем председателя Набережночелнинского городского суда стал Иршат Гиниятуллин. Накануне в торжественной обстановке его представили коллективу.

Напомним, Иршат Гиниятуллин назначен на данную должность Указом Президента Российской Федерации от 14 августа 2023 года.

Участие в мероприятии приняли председатель Набережночелнинского городского суда РТ Марс Самитов, а также коллектив суда, мировые судьи города Набережные Челны.

Иршат Гиниятуллин родился в 1985 году в селе Иске Рязяп Куйбышевского района ТАССР. Окончил казанский филиал «Российской академии правосудия» в 2007 году и с августа 2007 года по июль 2015 года работал в Набережночелнинском городском суде в должностях специалиста и помощника судьи.

В июле 2015 года был назначен судьей, а в апреле 2020 года - председателем Аксубаевского районного суда Республики Татарстан.

Ранее «Татар-информ» также сообщал о назначении судьей Лаишевского районного суда Татарстана Антона Егорова, который ранее работал помощником судьи в Верховном суде РТ.