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Здоровье
24 ноября 2021  16:11

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 50,4%

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В России уровень популяционного иммунитета к Covid-19 достиг 50,4%. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства.

«На сегодняшний день уровень достижения коллективного иммунитета в целом по Российской Федерации составляет 50,4%», – цитирует вице-премьера ТАСС. 

Ранее, 11 ноября, зампред Правительства докладывала, что для достижения необходимого уровня популяционного иммунитета в 80% необходимо привить еще 20 млн граждан России.

#Коронавирус #иммунитет
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