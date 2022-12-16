Минниханов вручил награду коллективу «Татспиртпрома»

Коллектив компании АО «Татспиртпром» отмечен благодарностью Президента Татарстана за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала республики. Награду вручили гендиректору Руслану Максудову на сегодняшнем совместном заседании финансовых органов Татарстана, в котором приняли участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов и Президент РТ Рустам Минниханов.

АО «Татспиртпром» занимает второе место в России по производству алкогольной продукции и показывает рост по всем направлениям деятельности. Так, ожидается, что к концу года рост производства составит до 14%, продаж – до 12%. Перечисления в бюджеты всех уровней ожидаются 34,3 млрд рублей, что на 16% выше к уровню прошлого года.

Кроме того, предприятие шагнуло за пределы республики и запустило контрактный розлив собственных брендов в Ярославле, Туле, Шуе.

Напомним, сегодня прошло заседание совместной коллегии Минфина РТ, Управления ФНС по Татарстану и Управления Федерального казначейства по РТ по итогам ожидаемого исполнения консолидированного бюджета республики за 2022 год и задачам на 2023 год. На нем, в частности, Силуанов отмечал экономический рост Татарстана по итогам этого года.