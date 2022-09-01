Коллектив «Татнефти»: «Мы всегда будем гордиться Равилем Магановым»

Коллектив компании «Татнефть» выразил соболезнования родным и близким председателя совета директоров компании «Лукойл» Равиля Маганова.

В нем отмечается, что Равиль Ульфатович посвятил всю свою жизнь нефтяной промышленности.

«Выходец из "Татнефти", он внес огромный личный вклад в освоение месторождений Западной Сибири, был одним из создателей и бессменных руководителей одной из крупнейших нефтяных компаний страны – "Лукойл". Мы всегда будем гордиться Равилем Магановым – достойнейшим сыном Татарстана и "Татнефти"», – говорится в сообщении.

Сегодня стало известно о смерти председателя совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова – родного брата гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова. О том, чем запомнился один из самых талантливых топ-менеджеров нефтяной отрасли – в материале «Татар-информа» «Ушел Равиль Маганов – автор названия «Лукойл» и правая рука Алекперова».