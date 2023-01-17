Коллектив Челнинского театра побывал на могиле Аяза Гилязова в день рождения писателя

На 95-летие народного писателя Татарстана Аяза Гилязова представители Челнинского татарского театра побывали в Казани на его могиле. Они также планируют встретиться с вдовой писателя. Классик татарской литературы родился 17 января 1928 года. С 2020 года Челнинский театр носит имя народного писателя.

«Сегодня после пресс-конференции возложим цветы к могиле. Затем поедем в школу “Адымнар” и встретимся с учителями. Также хотим зайти к Накие апа Гилязовой», – поделился художественный руководитель театра Олег Киньзягулов на пресс-конференции, посвященной предстоящим гастролям театра в Казани.

Заслуженный артист РФ Инсаф Фахрутдинов много раз лично встречался с Аязом Гилязовым в пору его работы в Мензелинском театре. «В этом театре играли многие его пьесы, я сам участвовал в спектаклях “Өч аршын җир”, “Баласын җуйган болан эзеннән”, “Син минеке, мин синеке”… Аяз абый был настоящим мужчиной. Такие же качества заложены в мужские образы в его произведениях. Был человеком слова. Аяз абый с самого начала создания пьесы и до премьеры работал с режиссером», – рассказал артист.

Он напомнил, что уже второй раз за актерскую биографию играет в спектакле по пьесе «Баласын җуйган болан эзеннән» – в Челнинском театре он идет под названием «Болан» («Олень»).

«До этого еще никто не обращался к письмам Аяза абый. По его письмам Олег Киньзягулов выпустил спектакль. Мы там играем всего вдвоем. Малый зал всегда полный, зритель полюбил эту постановку», – добавил артист.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Гастроли Челнинского театра пройдут в Казани 14, 15 и 16 февраля. Для казанских гастролей театр выбрал спектакли, занимающие особое место в репертуаре.

