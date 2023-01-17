Челнинский театр привезет в Казань особые спектакли своего репертуара

Для казанских гастролей Челнинский татарский государственный драматический театр им. Аяза Гилязова выбрал спектакли, занимающие особое место в репертуаре. Это «Яшь йөрәкләр» (“Молодые сердца”) Фатхи Бурнаша, «Болан» (“Олень”) по пьесе Аяза Гилязова и спектакль «Капка» (“Ворота”) по рассказу современной татарской писательницы Айгуль Ахметгалиевой.

«В дни этих спектаклей в театре царит атмосфера праздника – поэтому были выбраны именно они. Этим ощущением праздника нам захотелось поделиться и с казанским зрителем», – пояснил выбор художественный руководитель театра Олег Киньзягулов.

«“Молодые сердца” – это наш кассовый спектакль. “Ворота», “Олень” – это не комедии. В них глубокий смысл, важный посыл. В качестве некоего экзамена для себя, решили представить эти спектакли казанскому зрителю», – присоединился к коллегам исполнительный директор театра Расим Хафизов.

«После переезда в новое здание, присвоения театру имени Аяза Гилязова, смены руководства – это наши первые гастроли в Казани», – отметила заслуженная артистка Татарстана Миляуша Имамова.

Гастроли Челнинского театра пройдут в большом зале Камаловского театра 14, 15 и 16 февраля.

