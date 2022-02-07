«Легкий человек с неукротимой энергией»: Казань простилась с Константином Курановым

Он стоял у истоков телевидения и татарстанского фестиваля «Алтын калям – Золотое перо». Его лекции на журфаке были самыми популярными, а прогноз погоды с его участием смотрели всей семьей. О чем еще говорили и что вспоминали коллеги Константина Куранова, пришедшие сегодня проводить его в последний путь, – в репортаже «ИА «Татар-информ».

Константин Куранов ушел из жизни рано утром 5 февраля. Сегодня его проводили в последний путь Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Этим утром сначала в Варваринской церкви, а потом и на Арском кладбище собрались сотни казанцев и гостей города – люди пришли проститься с известным журналистом и телеведущим, преподавателем Константином Курановым. Он ушел из жизни рано утром 5 февраля, ему было 86 лет.

«Двадцать лет мы садились у телевизора всей семьей, ждали выпуски с Константином Николаевичем. Вы знаете, он был для нас как член семьи. Очень его жалко, мы его не забудем до конца жизни», – поделилась своими воспоминаниями Асия – женщина специально приехала сегодня в Казань из Высокогорского района, чтобы проститься с Константином Курановым.

Сотни казанцев пришли проститься с известным журналистом, преподавателем и телеведущим Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

От преподавателя журфака до телезвезды

Почти всю свою жизнь Константин Куранов посвятил журналистике, более сорока лет он преподавал в Казанском государственном университете, с 1955 года работал в Татарском радиокомитете, стоял у истоков казанского телевидения. В 1994 году Куранова пригласили работать на телекомпанию «Эфир», где он вел рубрику «Знай наших» в программе «Город», но больше всего он запомнился зрителям как ведущий прогноза погоды.

«Он был хорошим, добрым, чутким человеком. Мы, студенты, никогда не ощущали, что Куранов – это преподаватель. Для нас он был другом. Очень трудно, конечно, говорить об этом сегодня, и я бы хотел, чтобы Константин Николаевич не просто остался в нашей памяти, но и в памяти города», – рассказал преподаватель факультета журналистики Роман Баканов.

Студенты Куранова – успешные журналисты в Татарстане и за его пределами

Лекции Куранова среди студентов были самыми популярными, именно он привил многим учащимся интерес к журналистике, благодаря чему десятки выпускников стали настоящими профессионалами и добились немалых высот. В их числе генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов и многие другие.

Шамиль Садыков: «Те, кто учился на журфаке, все знали, что Константин Николаевич был для нас нашим дедушкой» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Сегодня мы прощаемся с целой эпохой»

«Это огромная потеря для всей журналистики Республики Татарстан, для каждого журналиста. Те, кто учился на журфаке, все знали, что Константин Николаевич был для нас нашим дедушкой. Действительно, каждый из нас в нем находил любовь – нам всем казалось, что он любит каждого. Он внес огромный вклад в формирование каждого журналиста, – рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. – Он был самой большой телезвездой, это знал каждый "эфировец". Каждый его выпуск новостей, прогноз погоды – это был повод, чтобы рассказать о том, какой замечательный город Казань, о том, как мы любим его и его историю. Он первый начал об этом говорить».

«Сегодня мы прощаемся с целой эпохой, – сказал генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» (ТНВ) Ильшат Аминов. – Он был замечательным, добрым человеком, бесконечно любящим своих студентов преподавателем факультета журналистики. Он знал дни рождения всех нас, знал дни рождения наших детей, наших внуков. Он всегда очень внимательно относился к каждому студенту, человеку.

Ильшат Аминов: «Он был потрясающим, он был душой факультета журналистики» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Он был потрясающим, он был душой факультета журналистики. Он всегда обращал внимание на любые наши успехи, всегда радовался им как своим. Он излучал тепло, он излучал доброту. Он был профессионалом своего дела, начитанным, знатоком Казани, татарстанской журналистики, знатоком своего дела. Его лекции всегда были фееричны, он умел их читать. К нему ходил каждый студент, потому что его лекции были очень интересными».

Стоял у истоков фестиваля «Алтын калям – Золотое перо»

Сегодня вспоминали о том, что Константин Куранов стоял у истоков Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калям – Золотое перо». Над его созданием журналист работал вместе с депутатом Госдумы РФ Ильдаром Гильмутдиновым.

Ильдар Гильмутдинов: «Он одинаково легко общался и со взрослыми людьми, и с детьми – с этими молодыми ребятами и девчонками, которые делали первые шаги в журналистике» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«С Константином Николаевичем мы познакомились в 90-х годах, когда я работал в Госкомитете по делам детей и молодежи и открылся фестиваль "Алтын калям – Золотое перо". Тогда нужно было найти членов жюри, и Куранов был одним из первых экспертов и специалистов.

Насколько он был профессионалом! Он одинаково легко общался и со взрослыми людьми, и с детьми – с этими молодыми ребятами и девчонками, которые делали первые шаги в журналистике. Нам, организаторам фестиваля, было здорово, что у нас есть такой человек, который помогает нам в нашей работе», – рассказал Гильмутдинов.

Вечером впервые вышел в эфир прогноза погоды, а утром проснулся звездой

Большая утрата для тех, кто долгие годы бок о бок работал с Константином Николаевичем. Проститься с телеведущим пришли десятки коллег, о нем сегодня говорили как о профессионале с большой буквы, добром, отзывчивом коллеге, который всегда выручит и даст дельный совет.

Сергей Шерстнев: «Зрители его сразу приняли, полюбили. Он просто прошибал экран своей энергией, харизмой, доброжелательностью» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«У Константина Николаевича мне посчастливилось учиться, – рассказал Сергей Шерстнев, ведущий программы «Тема» на телеканале «Эфир». – Когда я только поступил на журфак, я услышал легенду о чудесном преподавателе Константине Куранове, который всем ставит пятерки, четверки. Мы это знали, но не пользовались этим. Между ним и студентами не было дистанции, он относился к ним как к равным.

Другой этап нашего общения начался, когда Константин Николаевич пришел на «Эфир». Тогда возникла идея кардинально изменить прогноз погоды, и не было никаких сомнений, чтобы поставить его ведущим программы. Тогда он впервые вышел в эфир прогноза погоды, а утром уже проснулся знаменитым. Зрители его сразу приняли, полюбили. Он просто прошибал экран своей энергией, харизмой, доброжелательностью. Это очень большая потеря. Я даже не представляю, кто будет вести прогноз погоды вместо него».

Дмитрий Пивоваров: «Я всегда смотрел на то, как он не просто шел на работу, он бежал, он летел. У него была такая жажда жизни» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Дмитрий Пивоваров, ведущий, культурный обозреватель телеканала «Эфир», также поделился воспоминаниями: «Что сейчас можно сказать о Константине Николаевиче? Это был легкий человек, без возраста, с совершенно неукротимой энергией, которой бы хватило на долгие годы. Я всегда смотрел на то, как он не просто шел на работу, он бежал, он летел. У него была такая жажда жизни. Спасибо ему за то, что он нам открыл неизвестную Казань, и, конечно, за его неукротимый оптимизм».

Похоронили Константина Николаевича Куранова на Арском кладбище.