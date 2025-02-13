Количество заявлений в Арбитражный суд РТ за 2024 год выросло почти на 10%

Количество исковых заявлений в Арбитражный суд Татарстана за 2024 год выросло на 8,6% по сравнению с 2023 годом. Об этом на итоговом заседании заявил председатель суда Виталий Гильмутдинов.

«В 2024 году поступило 40,8 тыс. заявлений, что на 8,6% больше, чем в 2023 году, и на 13,7% больше, чем в 2022-м», – рассказал Гильмутдинов.

Он добавил, что в прошлом году суд рассмотрел 34,1 тыс. дел – на 0,4% больше, чем годом ранее. «При этом в порядке упрощенного производства рассмотрено 30% от общего количество разрешенных споров, а в порядке приказного производства – 10,7%», – подчеркнул председатель суда.

Общее количество рассмотренных дел, включающее обособленные споры в делах о банкротстве, производства по заявлениям, поданным на стадии исполнения судебных актов, и прочее, составило 105,5 тыс.

Если посмотреть на структуру рассмотренных дел, то чуть более половины приходится на гражданские правоотношения, 27,8% составляют дела о банкротстве, 14,7% – споры, возникающие из административных и публичных правоотношений, и 5,4% – дела об административных правонарушениях.