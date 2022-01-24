Количество выданных автокредитов в Татарстане за 2021 год уменьшилось на 0,7%

Количество выданных автокредитов в РТ за прошедший год сократилось на 0,7% по сравнению с 2020 годом. Всего за прошедший год в Татарстане было выдано 44,5 тыс. автокредитов, в то время как в 2020 году этот показатель равнялся 44,8 тысячам. Таковы данные Национального бюро кредитных историй.

В целом по России количество выданных автокредитов в прошлом году составило свыше 1 млн единиц, что на 11,1% больше, чем в 2020 году. Такое количество выданных кредитов на покупку автомобилей стало вторым за всю историю наблюдений за сегментом автокредитования.

Из-за дефицита на рынке новых автомобилей количество автокредитов в стране увеличилось в основном за счет автомобилей с пробегом.

«Бурно развивается кредитование на рынке подержанных автомобилей, что, в целом, можно считать положительным фактором как для сегмента автокредитования, так и для всей автомобильной отрасли. Дефицит рано или поздно закончится, а кредитование на покупку б/у автомобилей останется, и будет развиваться», – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, почему растут цены на машины в Татарстане.