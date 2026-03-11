Количество восстановленных в родительских правах татарстанцев выросло на 38%

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Наблюдается положительная тенденция увеличения числа татарстанцев, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах, а также восстановленных в родительских правах. В прошлом году их количество выросло на 38%. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Положительным примером является Бавлинский район, где за последние три года лишены родительских прав 16 человек, восстановлены – семь. В то же время в Зеленодольском районе за такой же период лишены и ограничены в родительских правах 45 человек, а восстановлены – всего двое», – рассказала она.

Детский омбудсмен отметила, что в этом году упор будет сделан на юридическое сопровождение дел, в том числе по восстановлению родительских прав.

«В этой категории часто возникают сложности. Поэтому проведем анализ уже рассмотренных исков, чтобы выявить типичные ошибки и пробелы, особенно когда иски отклоняют без рассмотрения или удовлетворения. Наша цель – подготовить рекомендации для органов опеки. Это повысит качество исковых заявлений и заключений, даст родителям реальный шанс на воссоединение с детьми», – подчеркнула она.

Детский омбудсмен также обратилась в Госсовет РТ с предложением внести дополнения в законодательство, предусматривающие бесплатную юридическую помощь родителям, стремящимся восстановить родительские права или отменить их ограничение.

Подобная практика, по словам Захаровой, успешно работает в ряде регионов России. «Думаю, что в Татарстане она тоже найдет отражение», – заключила она.