Количество вакансий на удаленке в Татарстане с начала года выросло на 44%

Работодатели стали чаще размещать предложения с удаленным форматом работы или с возможностью выбора подходящего режима занятости для соискателей из Татарстана. И это не только отголоски пандемии. Компании прибегают к такому рекрутингу для оптимизации ресурсов и найма сотрудников из других регионов из-за дефицита кадров, сообщила «Татар-информу» директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

«В Татарстане за десять месяцев 2024 года работодатели разместили 28 тыс. вакансий с удаленным форматом работы. Это на 44% больше аналогичного периода 2023 года и на 160% относительного 10 месяцев 2022 года», – отметила она.

С начала года работодатели разместили на hh.ru более 165,7 тыс. вакансий с удаленным форматом работы для соискателей из ПФО. Это на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 214% – по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Подробнее о зарплатах и карьере на удаленке читайте в материале «Татар-информа» - Один из главных трендов – удержание персонала: что ждет рынок труда в 2025 году?