Один из главных трендов – удержание персонала: что ждет рынок труда в 2025 году?

За десять месяцев этого года работодатели разместили на hh.ru более 165,7 тыс. вакансий с удаленным форматом работы для соискателей из ПФО

Фото: © «Татар-информ»

Количество вакансий на удаленке в ПФО выросло на 53%, в Татарстане – на 44%

Работодатели стали чаще размещать предложения с удаленным форматом работы или с возможностью выбора подходящего режима занятости для соискателей. И это не только отголоски пандемии. Компании прибегают к такому рекрутингу для оптимизации ресурсов и найма сотрудников из других регионов из-за дефицита кадров.

За десять месяцев этого года работодатели разместили на hh.ru более 165,7 тыс. вакансий с удаленным форматом работы для соискателей из ПФО. Это на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 214% – по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

«В Татарстане за 10 месяцев 2024 года работодатели разместили 28 тыс. вакансий с удаленным форматом работы. Это на 44% больше аналогичного периода 2023 года и на 160% – 2022 года», – сообщила «Татар-информу» директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

При этом число вакансий в Татарстане на платформе SuperJob за год выросло на 20%.

Удаленка традиционно присутствует в IT-сфере Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Чаще всего удаленку предлагают в PR и маркетинге, SMM, рекламе и дизайне, креативной отрасли»

За последние десять месяцев в Татарстане на hh.ru наибольшее количество вакансий с удаленным форматом работы предлагается в сферах «Продажи, обслуживание клиентов», где их количество составляет 57% от общего числа предложений с удаленкой, «Информационные технологии» (19% вакансий), «Маркетинг, реклама, PR» (8%), «Управление персоналом, тренинги» (4%) и «Финансы, бухгалтерия» (3%).

«Чаще всего удаленный формат работы предлагают соискателям в сфере PR и маркетинга, SMM, рекламы и дизайна, представителям креативной отрасли. Также удаленка традиционно присутствует в IT-сфере, среди менеджеров по продажам и операторов call-центров», – отметила руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса Работа.ру Татьяна Мощагина.

Топ-3 профсфер с наибольшим число вакансий SuperJob в порядке убывания выглядит так:

• Информационные технологии, интернет, связь, телекоммуникации (больше всего вакансий на удаленке в 2024 году)

• Банки, финансы

• Услуги B2B

«Поколение Z и миллениалы не всегда готовы идти в офис на стандартную пятидневку»

С начала года удаленный формат работы на hh.ru чаще всего отмечали в резюме татарстанцы в возрасте 25-34 лет (40 тыс. резюме). Далее идут соискатели 35-44 лет (25,8 тыс. резюме). Замыкает тройку молодежь 18-24 лет (23,8 тыс. резюме).

«Основное количество таких запросов приходит от представителей поколения Z и миллениалов. Эти сотрудники большое внимание уделяют балансу между работой и личной жизнью. Молодое поколение ценит свободу, самореализацию и не всегда готово идти в офис на стандартную пятидневку. Даже увеличение заработной платы и дополнительные бенефиты в виде социальной поддержки и развитой корпоративной культуры не всегда мотивируют молодых сотрудников соглашаться на работу в офисе. Еще одной группой, которая сегодня активно пользуется удаленкой, стали люди “50 плюс”», – рассказала Татьяна Мощагина.

Предпочитающие хоум-офис не хотят уменьшать зарплатные ожидания

По данным hh.ru, по итогам октября медиана предлагаемой зарплаты в Татарстане для удаленщиков составляет 56,8 тыс. рублей, что на 9% больше, чем в октябре 2023 года.

Становится все меньше соискателей, готовых к компромиссам ради работы в режиме хоум-офиса. За год россиян, которые не будут уменьшать свои зарплатные ожидания ради удаленки, стало больше практически на треть: 37% в 2023 году и 48% сейчас.

У дистанционной занятости нет недостатков, уверен каждый третий работающий на удаленке. Главное преимущество такого формата работы, по мнению людей, заключается в возможности работать в любом месте, где есть интернет, а главный недостаток — в ненормированном рабочем дне, отметили в Superjob.ru.

Молодое поколение ценит свободу, самореализацию и не всегда готово идти в офис на стандартную пятидневку Фото: © «Татар-информ»

Соискателям на удаленке предлагают до 500-600 тыс. рублей в месяц

Топ-5 самых дорогих вакансий в Татарстане за последний месяц с удаленным форматом работы hh.ru:

1) Senior DevOps engineer – от 400 до 600 тыс. рублей в месяц на руки

2) Фитнес-тренер – до 500 тыс. рублей на руки

3) C# .NET Team Lead / Ведущий разработчик – от 400 тыс. рублей до вычета налогов

4) Product analyst – от 250 до 400 тыс. рублей на руки

5) Региональный менеджер по продажам (кормовые добавки для КРС) – от 150 до 500 тыс. рублей на руки

Топ дорогих вакансий для руководителей на удаленке hh.ru:

1) Коммерческий директор – от 500 тыс. рублей до вычета налогов

2) Директор по маркетингу – от 250 до 350 тыс. рублей на руки

3) Руководитель группы разработки (Team Lead) – от 250 тыс. рублей на руки

4) Руководитель отдела аналитики и ценообразования – от 200 до 300 тыс. рублей на руки

5) Руководитель отдела входящего трафика в онлайн-школе – от 200 тыс. рублей до вычета налогов

Можно также устроиться менеджером по продажам B2B и зарабатывать до 150 тыс. рублей в месяц, менеджером по подбору персонала (от 100 тыс. рублей) или оператором контактного центра (80 тыс. рублей).

Двое из трех эйчаров считают, что у сотрудника на удаленке меньше шансов на карьерный рост, чем у коллег в офисе Фото: © «Татар-информ»

«Удаленные сотрудники есть в штате у 44% компаний. Пять лет назад они были только у 25%»

Насколько эффективна и перспективна удаленная работа? На этот счет мнения работодателей расходятся. По данным исследования Superjob, двое из трех эйчаров считают, что у сотрудника на удаленке меньше шансов на карьерный рост, чем у коллег в офисе. При этом удаленные сотрудники сегодня есть в штате у 44% компаний, в то время как пять лет назад они были только у 25%.

Согласно исследованию Работа.ру, российские работодатели по-разному относятся к переходу на удаленную работу: часть компаний отметила снижение эффективности работы таких сотрудников, другие, наоборот, выделили плюсы этого формата.

«По мнению 49% представителей бизнеса, удаленка никак не сказывается на продуктивности работников. 38% компаний считают, что эффективность сотрудников снижается. 13% организаций уверены, что вне офиса работники более результативны», – заметила Мощагина.

Она пояснила, что прямой взаимосвязи между успешным карьерным ростом и определенным графиком работы нет. Перспективный и талантливый сотрудник может показывать хорошие результаты, положительно влиять на бизнес-процессы и развивать гибкие навыки и на удаленном формате работы. Успех во многом зависит от стремлений, проявления инициативы, экспертности.

Сегодня формат работы не столь значителен, как, например, пять лет назад, считает Альбина Султанова. Пандемия для всех компаний стала вызовом и одновременно стимулом адаптировать свой бизнес под удаленный формат работы.

«На наш взгляд, карьерный рост возможен как у сотрудников, работающих в офисе, так и у работающих из дома. Более того, мы отмечаем рост количества предложений с релокационным пакетом. То есть бизнес готов не только обустроить место для сотрудника из другого города своего региона, но и пригласить специалиста из разных уголков России и даже из других стран», – заметила Султанова.

Российские работодатели по-разному относятся к переходу на удаленную работу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Профессиональное счастье сотрудников — главный показатель устойчивого бизнеса»

По мнению экспертов, в 2025 году количество предложений с удаленным и особенно гибридным форматом работы будет только расти.

«В силу продолжающегося и усиливающегося, по нашим прогнозам, дефицита кадров удаленка и гибрид будут востребованы, поскольку работодатели физически не могут покрыть свой спрос кадрами внутри региона из-за низкой безработицы», – считает Альбина Султанова.

Все больше компаний на рынке труда обращается к человекоцентричной модели управления бизнесом, отметила Татьяна Мощагина. В основе такого подхода — внимание к ментальному и физическому состоянию сотрудников, уважительное отношение, равные и справедливые возможности для всех членов команды.

«Профессиональное счастье сотрудников — главный показатель устойчивого бизнеса. Следствием этого становится постепенная трансформация привычных нам форм работы, в том числе и стандартного офисного графика. Идеальный формат – гибридный график, когда у сотрудников есть возможность работать и из дома, сосредоточившись без отвлечения на сложных задачах, планировании, анализе, так и в офисе, выстраивая взаимоотношения и решая рабочие вопросы с коллегами», – подчеркнула Мощагина.

Популярность удаленной работы не снижается, и эта тенденция сохранится в ближайшие несколько лет, считают аналитики Superjob. В связи с тем, что рынок труда находится в ситуации кадрового голода, один из основных трендов — удержание персонала. И удаленка — один из отличных инструментов сохранения ценных кадров.