Для Казани закупят 35 светодиодных светофоров

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35 светодиодных мигающих светофоров закупят для установки на казанских улицах. На их приобретение и установку направят 7,879 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Заказчиком является Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) Казани. Срок выполнения работ — до 31 августа 2024 года.

Финансирование закупки осуществляется из бюджета столицы Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2024 году к АСУДД в городе планируют подключить 13 светофоров, и назвал улицы, на которых они появятся.