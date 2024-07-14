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Новости Татарстана и Казани
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Для Казани закупят 35 светодиодных светофоров
35 светодиодных мигающих светофоров закупят для установки на казанских улицах. На их приобретение и установку направят 7,879 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
Заказчиком является Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) Казани. Срок выполнения работ — до 31 августа 2024 года.
Финансирование закупки осуществляется из бюджета столицы Татарстана.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2024 году к АСУДД в городе планируют подключить 13 светофоров, и назвал улицы, на которых они появятся.
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