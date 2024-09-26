Количество судебных дел в сфере интеллектуальных прав ежегодно растет на 20%

Людмила Новоселова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Количество дел в сфере интеллектуальных прав в арбитражных судах и в судах общей юрисдикции ежегодно увеличивается на 20%. Об этом сообщила председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова на третьем Казанском международном юридическом форуме.

«В последнее время очевиден интерес к так называемому интеллектуальному потенциалу. Если буквально лет 10 назад специалистов в области интеллектуальной собственности было не так много, они не были так востребованы, то сейчас практически все вузы открыли данную специальность, потому что бизнесу необходимо знать интеллектуальное право. Товарные знаки, средства индивидуализации – тот инструмент, который помогает продвигать бизнес», – рассказала спикер.

Председатель суда добавила, что растет также количество дел в сфере авторских прав. В основном они касаются бизнеса.

«Это непривычные споры между физлицами за авторство на какое-то произведение. В основном споры возникают между крупными правообладателями, создающими коммерческий продукт, успешный фильм, проект, который продвигается на телевидении, сувенирную продукцию», – уточнила она.

Спикер отметила, что рост количества споров по интеллектуальной собственности – позитивный сигнал, свидетельствующий о развитии рынка и экономики в этой сфере.

Кроме того, незначительно, но увеличилось число дел по защите патентов.

«Раньше это было у нас где-то в стороне, точечно. Сейчас видно, что правообладатели активно идут в суд с исками о защите патентных прав, защищают свои права, расчищают рынок от ненужных патентов», – подчеркнула Новоселова.

Она заметила, что по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, большое количество дел заканчивается «миром» – около 20%.

«Это очень много. Ни с одной другой категорией дел это сравнить невозможно», – заключила спикер.