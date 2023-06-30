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Общество 30 июня 2023 15:13

Количество стобалльников ЕГЭ в Татарстане выросло до 188 человек

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В Татарстане до 188 человек увеличилось количество участников ЕГЭ, получивших сто баллов по предмету. Общее количество стобалльных результатов достигает 196, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«180 выпускников получили сто баллов по одному предмету, восемь выпускников — 200 баллов по двум предметам», — отметили в министерстве.

Основной период ЕГЭ стартовал 26 мая и завершится 1 июля.

#егэ #Образование #результаты егэ
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