Количество стобалльников ЕГЭ в Татарстане выросло до 188 человек

В Татарстане до 188 человек увеличилось количество участников ЕГЭ, получивших сто баллов по предмету. Общее количество стобалльных результатов достигает 196, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«180 выпускников получили сто баллов по одному предмету, восемь выпускников — 200 баллов по двум предметам», — отметили в министерстве.

Основной период ЕГЭ стартовал 26 мая и завершится 1 июля.