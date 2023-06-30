news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Количество стобалльников ЕГЭ в Татарстане выросло до 188 человек
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В Татарстане до 188 человек увеличилось количество участников ЕГЭ, получивших сто баллов по предмету. Общее количество стобалльных результатов достигает 196, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
«180 выпускников получили сто баллов по одному предмету, восемь выпускников — 200 баллов по двум предметам», — отметили в министерстве.
Основной период ЕГЭ стартовал 26 мая и завершится 1 июля.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2