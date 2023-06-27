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Шесть выпускников Татарстана получили по 200 баллов за два предмета на ЕГЭ
Шесть выпускников Татарстана сдали ЕГЭ на 200 баллов, получив на двух экзаменах стобалльные результаты, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
Двойных стобалльных результатов добились выпускницы Полина Еланская из нижнекамской школы №10 и Александра Гришанова из чистопольского лицея №1. Они сдали на 100 баллов русский язык и литературу.
Еще четверо выпускников получили 200 баллов по химии и биологии. Так, самые высокие баллы набрали Лиана Исмагилова из Муслюмовской гимназии, Камиль Калимуллин из лицея №170 Казани, Тимур Москвин из лицея №35 Нижнекамска и Арина Астафьева из лицея №1 Чистополя.
Кроме того, 153 татарстанских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по одному предмету.
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