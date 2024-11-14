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Количество самозанятых в Татарстане превысило 350 тыс. человек
По итогам января — октября 2024 года количество самозанятых в Татарстане составило 352,7 тыс. человек, количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 4% и составило почти 177 тыс. в текущем году. Промежуточные итоги по развитию МСП на пресс-конференции подвела первый замминистра экономики РТ — директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.
«По итогам 10 месяцев текущего года в республике сектор малого и среднего предпринимательства развивался по всем основным показателям. Доля занятых в малом бизнесе составила порядка 40% от общего числа занятых в республике. Активные граждане создавали новые предприятия и начали проекты в качестве самозанятых.
По итогам января — октября 2024 года количество самозанятых в республике составило 352,7 тыс. человек, количество субъектов увеличилось на 4% и составило почти 177 тыс. в текущем году», — отметила выступающая.
По информации Кондратовой, в этом году в секторе малого бизнеса наблюдается рост по всем основным отраслям — это обрабатывающее производство и логистика, туризм, IT-сфера, гостиничный бизнес, торговля и другие.
Исполнительный директор АНО «Центр кластерного развития и проектного управления Республики Татарстан» Марат Гайнуллин, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа», добавил, что самозанятые не обязаны указывать вид предпринимательской деятельности, но вместе с тем такая возможность есть, мониторинг проводится.
«Мы видим, что наиболее частыми видами деятельности являются перевозка грузов, перевозка пассажиров, аренда, оказание услуг, в том числе в бьюти-сфере, IT-сфере», — рассказал Гайнуллин.
Наталья Кондратова добавила, что в качественном составе также произошли положительные изменения: увеличилось число средних предпринимателей на 7,4% и малых предприятий на 4%.
В текущем году объем средств, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и с учетом капитализации организации инфраструктурной поддержки, составил порядка 7,7 млрд рублей.
«При этом отмечу, что по решению Раиса РТ Рустама Минниханова объем выделяемых средств бюджета на поддержку татарстанских предприятий в 2025 году будет сохранен, а с учетом капитализации республиканских институтов составит порядка 9 млрд рублей», — заключила она.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что малому бизнесу, отпустившему сотрудников на СВО, предоставили микрозаймы на 40 млн рублей.
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