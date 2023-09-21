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Руc Тат
Происшествия 21 сентября 2023 19:47

Число пострадавших из-за отравления газом в медколледже в Мордовии выросло до 27

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Количество пострадавших из-за отравления бытовым газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии увеличилось до 27, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что не менее 17 человек, включая 9 детей, отравились газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии.

В настоящее время пятеро находятся в реанимации, все в сознании. Состояние здоровья оценивается как средней тяжести.

«Все пострадавшие в возрасте от 17 до 20 лет», — указано в сообщении.

На месте работают сотрудники МЧС и следователи.

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