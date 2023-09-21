Студенты медколледжа в Мордовии отравились газом – пятеро в реанимации

Не менее 17 человек, включая 9 детей, отравились газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

Как указано в сообщении, пострадали 17 или 18 человек, из них 9 детей. В настоящее время пятеро находятся в реанимации, все в сознании. Состояние здоровья оценивается как средней тяжести.

«Все пострадавшие в возрасте от 17 до 20 лет», — указано в сообщении.

На месте работают сотрудники МЧС и следователи.