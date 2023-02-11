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Ру Тат
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Общество
11 февраля 2023  19:55

Количество погибших от землетрясений в Турции превысило 22,3 тыс. человек

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Минздрав Турции вновь обновил данные о жертвах произошедших в стране мощных землетрясений – погибли уже 22 тыс. 327 человек. Еще 80 тыс. 278 человек ранены, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Напомним, ранее власти Турции заявили, что землетрясения на юго-востоке страны с точки зрения последствий сопоставимы со взрывом 500 ядерных бомб. С учетом двух мощных подземных толчков, район трясло на протяжении примерно двух минут, затем последовали многочисленные афтершоки.

Работа по разбору завалов и спасению людей продолжается до сих пор. До 12 февраля в стране объявлен общенациональный траур.

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