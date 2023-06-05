В Ульяновской области шесть человек погибли, отравившись сидром

Шесть жителей Ульяновской области скончались от отравления после употребления спиртных напитков, сообщает РИА Новости.

«Шесть жителей города Димитровграда Ульяновской области умерли от отравления после употребления сидра», – указано в сообщении.

По данным следствия, 3-4 июня несколько жителей Димитровграда были госпитализированы в городскую больницу с диагнозом «отравление неустановленным веществом». Шестерых спасти не удалось.

По предварительной информации, потерпевшие употребляли сидр, купленный в магазинах города «Территория пива». Продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг.