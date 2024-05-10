Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Количество погибших из-за падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге увеличилось до семи
Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге увеличилось до 7 человек. Об этом сообщает ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
Пассажирский автобус 10 мая упал в реку Мойку с Поцелуева моста. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Городской комитет Санкт-Петербурга начал комплексную проверку компании-перевозчика. Выяснение причин ЧП также контролируют губернатор и глава СК.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников