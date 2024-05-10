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Происшествия 10 мая 2024 21:22

Количество погибших из-за падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге увеличилось до семи

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Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге увеличилось до 7 человек. Об этом сообщает ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Пассажирский автобус 10 мая упал в реку Мойку с Поцелуева моста. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Городской комитет Санкт-Петербурга начал комплексную проверку компании-перевозчика. Выяснение причин ЧП также контролируют губернатор и глава СК.

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