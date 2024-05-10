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Автобус с людьми упал в реку Мойка в Петербурге
Пассажирский автобус, в котором находились порядка 20 человек, упал с моста в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в ГУ МВД.
«На месте работают сотрудники МЧС, Администрации города, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению. Пострадавшим оказывают оперативную помощь», – отметил губернатор Александр Беглов.
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