Число казанских школьников в новом учебном году вырастет на 8 тысяч

Количество казанских школьников с каждым годом растет — планируется, что в новом учебном году их станет больше на 8 тыс. Прогнозами на совещании поделился руководитель исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров.

«Число школьников постоянно растет. Мы прогнозируем, что в этом учебном году будет еще больше на 8 тыс.», — отметил спикер.

Чтобы принять новых учеников, в столице РТ строятся школы, проходит реконструкция пищеблоков.

«Сегодня Департамент продовольствия и социального питания Казани ведет сбалансированную политику, обновляя не только школьную инфраструктуру, но и мощности комбината. Потому что увеличение количества питающихся ведет к увеличению закупок и объемов питания», — пояснил чиновник.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что с 2009 года в городе уверенно идет прирост населения за счет рождаемости. В 2020 году в школах было 148 тыс. детей, в 2021-м — 160 тыс., в 2022-м — на 5 тыс. больше. В этом году ожидается 173 тыс. детей. По прогнозам, к 2025 году за школьные парты сядут 200 тыс. детей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани откроется 19 модернизированных школьных столовых за 220 млн рублей.