Количество каналов в мессенджере МАХ превысило 87 тысяч

Количество каналов в МАХ достигло 87,7 тыс.– это в шесть раз больше, чем месяцем ранее. Общее число подписчиков каналов превысило 28 млн человек, сообщает пресс-служба национального мессенджера.

МАХ начал тестирование каналов 14 июля. Процесс состоит из двух этапов: первый – закрытый, длился два месяца и включал более 600 авторов из разных тематических категорий.

Второй этап, открытый, стартовал 17 сентября. К нему могут присоединяться блогеры категории «А+» с количеством подписчиков более 10 тыс. в одной из соцсетей и регистрацией в реестре Роскомнадзора, а также организации, подключившиеся к «Платформе для партнеров».

Ранее стало известно, что канал «Кремль Новости» в МАХ стал первым в национальном мессенджере сообществом, достигшим миллиона подписчиков.