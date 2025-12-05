Канал Владимира Путина стал первым сообществом с миллионом подписчиков в МАХ
Канал «Кремль Новости» в МАХ стал первым в национальном мессенджере сообществом, достигшим миллиона подписчиков. Об этом сообщают РИА Новости.
В сообществе, являющимся официальным каналом Президента РФ Владимира Путина, рассказывается о деятельности главы государства. Аудитория начала расти особенно сильно после объявления о том, что в рамках «Прямой линии» россияне смогут задать вопрос Президенту с помощью национального мессенджера.
Сообщается, что во время большой пресс-конференции канал будет оперативно публиковать ответы российского Президента.