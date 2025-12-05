news_header_top
Общество 5 декабря 2025 22:31

Канал Владимира Путина стал первым сообществом с миллионом подписчиков в МАХ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Канал «Кремль Новости» в МАХ стал первым в национальном мессенджере сообществом, достигшим миллиона подписчиков. Об этом сообщают РИА Новости.

В сообществе, являющимся официальным каналом Президента РФ Владимира Путина, рассказывается о деятельности главы государства. Аудитория начала расти особенно сильно после объявления о том, что в рамках «Прямой линии» россияне смогут задать вопрос Президенту с помощью национального мессенджера.

Сообщается, что во время большой пресс-конференции канал будет оперативно публиковать ответы российского Президента.

#мессенджер МАХ #Владимир Путин #прямая линия с Владимиром Путиным
