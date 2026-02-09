Количество ипотек на ИЖС в 2025 году сократилось более чем в два раза

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2025 году жители Татарстана оформили 7,2 тыс. кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), следует из отчета Центробанка. Их количество сохранилось более чем наполовину в сравнении с прошлым годом.

Снижение произошло в основном за счет кредитов на строительство домов: их выдали всего 2,9 тыс., почти в пять раз меньше, чем годом ранее. В то же время на покупку готовых домов в 2025 году выдано 4,3 тыс. кредитов, что почти соответствует уровню предыдущего года.

В декабре 2025 года в Татарстане оформили 1,1 тыс. ипотек на ИЖС, тогда как в декабре 2024-го – 773 кредита. Доля ИЖС в общем объеме ипотек уменьшилась до 19,4%.

Общий объем выданных кредитов на ИЖС составил 32,8 млрд рублей – почти на 41% меньше, чем в 2024 году. Кредиты на строительство домов сократились почти в три раза – до 11 млрд рублей, тогда как на покупку готовых домов объем остался практически без изменений – 21,8 млрд.

Средний срок ипотечного кредита на ИЖС вырос до 27,4 года. Средняя сумма кредита на строительство домов увеличилась до 3,8 млн рублей, на покупку готового дома – до 5 млн.

На итоговом заседании коллегии Минстроя РТ в конце января руководитель ведомства Марат Айзатуллин сообщил, что Татарстан в 2025 году обновил рекорд по вводу жилья: всего введено 3,5 млн кв. метров, причем почти 68% пришлось на индивидуальное жилищное строительство.

За последние пять лет объем ИЖС в республике вырос на 65%: в 2020 году введено 1,5 млн кв. метров, а в 2025 году – уже 2,4 млн.

