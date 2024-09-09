Количество беспилотных «КАМАЗов» на трассе М11 увеличат до 18 грузовиков

Шесть беспилотных «КАМАЗов» перевозят грузы по трассе М11 «Нева». К концу этого года их количество планируется увеличить до 18. Об этом сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на секции «Искусственный интеллект в транспортных системах» на Международном форуме Kazan Digital Week.

«Конечно, здесь единственная проблема, которая будет и на М12, где они тоже планируют начать испытания, — покрытие связи составляет всего 60%. В связи с этим те технологии, которые есть, необходимо развивать», — сказал спикер.

Минниханов подчеркнул, что беспилотные «КАМАЗы» «хорошо показали себя на трассе М11». Так, в этом году они перевезли более 9 тыс. тонн грузов и ни разу не попали в ДТП.

Он добавил, что компания сегодня параллельно развивает два направления. «С одной стороны, это стремление к снижению степени участия водителя в управлении, а с другой — расширение зоны эксплуатации изначально беспилотных машин», — отметил президент Академии наук РТ.

Беспилотные грузовики «КАМАЗ» к 2026 году начнут курсировать по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Подмосковье и от Москвы до Казани по платной трассе М12 «Восток», о чем ранее сообщал «Татар-информ».