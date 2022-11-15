Количество авиарейсов из Казани в Ереван увеличится в декабре

Из Казани 1 декабря откроются авиарейсы в Ереван. Полеты запустит российская авиакомпания Red Wings, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Вылет из Казани будет выполняться по четвергам в 20.30, прибытие в Ереван назначено на 00.40 следующего дня. Обратно из столицы Армении самолет будет отправляться по пятницам в 1.30 с прибытием в Татарстан в 3.30.

«Длительность перелета составит три часа. Время в Республике Армения на час опережает московское», – отметили в пресс-службе.

Пассажиров будут перевозить на лайнерах Sukhoi Superjet 100 вместимостью сто человек.

В начале ноября к регулярным пассажирским перевозкам из Казани в Ереван приступила армянская авиакомпания, о чем сообщал «Татар-информ».