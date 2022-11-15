Количество авиарейсов из Казани в Ереван увеличится в декабре
Из Казани 1 декабря откроются авиарейсы в Ереван. Полеты запустит российская авиакомпания Red Wings, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.
Вылет из Казани будет выполняться по четвергам в 20.30, прибытие в Ереван назначено на 00.40 следующего дня. Обратно из столицы Армении самолет будет отправляться по пятницам в 1.30 с прибытием в Татарстан в 3.30.
«Длительность перелета составит три часа. Время в Республике Армения на час опережает московское», – отметили в пресс-службе.
Пассажиров будут перевозить на лайнерах Sukhoi Superjet 100 вместимостью сто человек.
В начале ноября к регулярным пассажирским перевозкам из Казани в Ереван приступила армянская авиакомпания, о чем сообщал «Татар-информ».