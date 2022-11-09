Армянская авиакомпания открыла рейсы из Казани в Ереван

Из аэропорта Казани открылся рейс в Ереван. К регулярным пассажирским перевозкам приступила авиакомпания Armenia Airways, сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Татарстана.

«Загрузка первого рейса составила более 70%, что является хорошим показателем для старта программы в зимнем сезоне», – говорится в сообщении.

Вылеты в столицу Армении выполняются по вторникам. Так, из Казани самолет отправляется в 22.20 и прибывает в Ереван в 2.30 следующего дня. Вылет из Еревана назначен на 19.00 с посадкой в аэропорту Казани в 21.20. Время в Армении на час опережает московское.

Длительность перелета составляет чуть более трех часов. Пассажиров перевозят на воздушных судах Boeing 737-300 на 148 мест.