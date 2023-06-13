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«Колебаний не будет»: Лукашенко пригрозил ядерным оружием в случае угрозы Беларуси
В случае агрессии против Беларуси будет использовано российское тактическое ядерное оружие «без колебания», заявил Президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает «БелТа».
«Зачем это размещение в Беларуси российского ТЯО (тактическое ядерное оружие – прим.ред) нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю. Не дай Бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область.
Он подчеркнул, что воевать со страной, обладающей таким оружием, захотят немногие.
9 июня во время переговоров с белорусским лидером Президент России Владимир Путин заявил, что размещение российского ядерного вооружения на территории Беларуси начнется в июле.
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