«Колебаний не будет»: Лукашенко пригрозил ядерным оружием в случае угрозы Беларуси

В случае агрессии против Беларуси будет использовано российское тактическое ядерное оружие «без колебания», заявил Президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает «БелТа».

«Зачем это размещение в Беларуси российского ТЯО (тактическое ядерное оружие – прим.ред) нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю. Не дай Бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область.

Он подчеркнул, что воевать со страной, обладающей таким оружием, захотят немногие.

9 июня во время переговоров с белорусским лидером Президент России Владимир Путин заявил, что размещение российского ядерного вооружения на территории Беларуси начнется в июле.