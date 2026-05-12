Когогина заявила, что с начала спецоперации бойцам оказывается системная поддержка

С самого начала специальной военной операции ее участникам оказывается системная поддержка. Такое мнение высказала депутат Государственной Думы России от Татарстана Альфия Когогина.

«Мы с первого дня специальной военной операции формируем грузы и каждые два-три месяца лично доставляем их в подшефные полки. Это техника, спасающая жизни, средства радиоэлектронной борьбы», – заявила парламентарий.

По словам депутата, партии помощи формируются с учетом актуальных запросов командиров и бойцов. Они доставляются в том числе и в Херсонскую область, уточнила она.

Когогина также заверила, что в этой работе участвуют представители партии «Единая Россия», региональные команды и обычные граждане, а сама она совершила уже десятки поездок в зону спецоперации. Речь идет не только о доставке техники и оборудования, но и об оказании помощи мирным жителям новых территорий и госпиталям.

Такая работа отражает ключевой принцип народной программы «Единой России» – консолидацию общества и адресную помощь тем, кто защищает страну, выразила уверенность депутат ГД.

