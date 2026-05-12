Альфия Когогина: Сила Татарстана – в командной работе, сильном лидере и трудолюбивых людях!

В дни празднования Дня Победы депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Альфия Когогина дала интервью Светлане Кадыровой в новом выпуске рубрики «7 вопросов за 7 минут» на телеканале ТНВ. Речь шла о гуманитарной помощи участникам СВО, устойчивости экономики в условиях санкций, поддержке семей и развитии регионов.





Альфия Когогина: «Татарстан – один из лидеров: мы седьмая экономика в стране, промышленность выросла на 10%»

– Альфия Гумаровна, мы встречаемся в праздничные дни, когда вся страна отмечает День Победы. Вы недавно вернулись из зоны СВО с гуманитарной миссией. Насколько важно лично участвовать в этой работе?

– С первых дней специальной военной операции мы системно формируем гуманитарные грузы и регулярно – раз в два-три месяца доставляем их в подшефные подразделения. Это прежде всего то, что действительно необходимо бойцам: техника, средства радиоэлектронной борьбы, оборудование, которые спасает жизни. Для меня это не формальность. Это личная ответственность и вклад в общее дело. Такие поездки особенно остро показывают, насколько важно единение, когда вся страна работает ради общей цели.

– Вы уже знаете многих бойцов лично?

– Каждый раз, приезжая, я вижу знакомые лица – значит, люди в строю. Это очень ценно. В каком-то смысле я и сама чувствую себя частью этой команды.

Мы помогаем и жителям новых регионов, и госпиталям, в том числе в Ростове-на-Дону. Это большая совместная работа.

– День Победы – особый праздник для каждой семьи. Есть ли у вас своя семейная история, связанная с этим событием?

– К сожалению, мои родители не знали своих отцов, потому что они погибли на войне. Поэтому у меня не было того детства, которое многие связывают с общением с дедушками – рыбалки, походов в лес. Но я знала, что их подвиг был ради мира, ради счастья, ради того, чтобы я появилась. Именно так меня учили мама и папа.

– Сегодня страна живет в условиях серьезного санкционного давления. Можно ли говорить о результатах работы экономики?

– Несмотря на беспрецедентное количество санкций, экономика демонстрирует устойчивость и рост. Татарстан – один из лидеров: мы седьмая экономика в стране, промышленность выросла на 10%. Особую роль играет малый и средний бизнес. Сегодня в этом секторе занято около 30 млн человек, а его вклад в ВВП достиг 22% – это максимальный показатель за последние десять лет. Предприниматели формируют значительную часть доходов бюджета.

При этом важно не только фиксировать результаты, но и поддерживать развитие. Например, в этом году в два раза увеличен объем льготного финансирования – до 200 млрд рублей. Причем, впервые за последние годы, эти деньги можно использовать не только на инвестиционные проекты, но и на увеличение оборотов.

– Госдума последних лет работает в условиях высокой нагрузки. Как вы оцениваете этот период?

– Каждый созыв решает задачи своего времени. Сегодняшний этап действительно требует быстрых решений, но при этом важно сохранять стратегический взгляд. Все инициативы должны работать на будущее.

– Вы часто поднимаете темы поддержки многодетных семей, доступности лекарств и развития предпринимательства. Как вы оцениваете эффективность принятых решений и какие есть результаты?

—Для меня принципиально: любое государственное решение должно давать конкретный результат – повышать качество жизни людей и укреплять страну.

Один из показательных примеров – поддержка многодетных семей. В рамках Десятилетия детства Президентом РФ был принят пакет законов, и мы уже видим эффект: с 2019 года число многодетных семей выросло в 1,5 раза – почти до 3 млн.

Сегодня более 9 млн детей получают единое пособие от рождения до 17 лет. Расширяется поддержка и для молодых родителей: например, студентки получают пособие по беременности и родам до 96 тыс. рублей.

Я это особенно чувствую на личном опыте – сама стала мамой в студенчестве, и тогда такой поддержки не было.

– С какими обращениями чаще всего приходят люди? Как меняются запросы со временем?

– Депутат – это мост между человеком и властью, который помогает соединить конкретную проблему с теми, кто может ее решить.

Сегодня запросы во многом отражают повестку: это вопросы, связанные со специальной военной операцией, качеством медицины, ростом цен на лекарства и ЖКХ, образованием, детским отдыхом. Но есть и общий, более глубокий запрос – на справедливость, то есть равный доступ к возможностям и социальным благам. Люди хотят быть уверены, что независимо от места проживания смогут получить качественную медпомощь, образование и комфортные условия жизни. И эта задача постепенно решается. Например, в Агрызе недавно полностью обновили центральную районную больницу: современное оборудование, новые отделения, подготовленные специалисты. При необходимости врачи могут оперативно консультироваться с коллегами из Набережных Челнов и Казани посредством телемедицины. Шаг за шагом, через национальные проекты и региональные программы, мы создаем условия, при которых качество жизни не зависит от географии.

– Татарстан часто называют регионом-лидером. В чем его сила?

– В командной работе, в принятии целей, в сильном лидере и в очень трудолюбивых людях.

– Есть ли примеры решений, которые повлияли на развитие региона в целом?

– Приведу два показательных примера – один касается развития территорий, второй – целой отрасли.

Первый – программа комплексного развития моногородов. В 2015–2016 годах, на этапе ее обсуждения, Татарстан одним из первых включился в работу. В республике семь моногородов, и при поддержке руководства региона были оперативно подготовлены все решения. В результате Татарстан получил значительное федеральное финансирование, что дало городам новый импульс развития. Сегодня Набережные Челны – один из лучших моногородов страны.

Второй пример – развитие индустриального предпринимательства. Технологическому бизнесу не хватало инфраструктуры, и на базе партийного проекта была создана сеть индустриальных парков с опорой в том числе на опыт Татарстана. В дальнейшем это решение закрепили на федеральном уровне и обеспечили финансированием.

И в первом, и во втором случае результат стал возможен благодаря командной работе – это ключевой принцип, который позволяет двигаться вперед.

– Тереза Мэй говорила, что в политике есть место «чертовски сложным женщинам». Согласны ли вы с этим и сложнее ли женщине в политике?

– Я бы не делила политику на «мужскую» и «женскую». Как говорит Вячеслав Володин, в ней нет молодых и старых – я бы добавила, что нет и мужчин или женщин. Есть ответственные и безответственные, опытные и неопытные. Я стараюсь быть ответственной и учусь у более опытных коллег.

– Каким вы видите Татарстан через 10–20 лет?

– Это будет территория возможностей – для жизни, для работы, для реализации идей. Место, где создаются семьи, растут дети и где люди уверены в будущем.